В России проведено более 3,4 млн тестов на коронавирус

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В России проведено более 3,4 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В России проведено более 3,4 млн тестов на коронавирус
  • РИА Новости

«В России проведено более 3,4 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 208 тыс. человек», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что за последние 24 часа в стране проведено 194 тыс. тестов на COVID-19.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что России удалось избежать катастрофического сценария с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с ФАН выразил мнение, что есть признаки того, что Россия находится близко к плато по коронавирусу.

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