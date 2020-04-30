В России проведено более 3,4 млн тестов на коронавирус
- РИА Новости
«В России проведено более 3,4 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 208 тыс. человек», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Уточняется, что за последние 24 часа в стране проведено 194 тыс. тестов на COVID-19.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что России удалось избежать катастрофического сценария с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с ФАН выразил мнение, что есть признаки того, что Россия находится близко к плато по коронавирусу.