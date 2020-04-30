В России проведено более 3,4 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В России проведено более 3,4 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 208 тыс. человек», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что за последние 24 часа в стране проведено 194 тыс. тестов на COVID-19.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что России удалось избежать катастрофического сценария с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с ФАН выразил мнение, что есть признаки того, что Россия находится близко к плато по коронавирусу.