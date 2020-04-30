Эксперт рассказала о правилах экономии в период самоизоляции

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Эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова рассказала о правилах экономии в период самоизоляции.
Эксперт рассказала о правилах экономии в период самоизоляции
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

По её словам, сначала необходимо выявить неизбежные статьи затрат, такие как: коммунальные платежи, платежи по кредитам, расходы на питание, бытовая химия.

«Фиксируем всё, даже незначительные расходы», — приводит РИА Новости слова Бобковой.

Эксперт уточнила, что в условиях самоизоляции увеличится расход электроэнергии и воды, поэтому рекомендует заложить в прогноз прирост этих расходов как минимум на 5%.

«На коммунальные платежи и платежи по кредитам откладываем сразу при получении дохода. Но только после того, как вложили 10% в свою «подушку безопасности». Меры господдержки в виде отсрочки вариативных платежей — очень хороший инструмент, но необходимо помнить, что отсрочка — это не отмена!», — заявила она.

Бобкова отметила, что счета по возможности необходимо оплачивать в срок, не накапливать.

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