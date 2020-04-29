Эксперт оценил ситуацию с малым и средним бизнесом

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал ситуацию в сферах малого и среднего бизнеса на фоне пандемии.

«Из-за длительного режима самоизоляции работу могут потерять от 400 тыс. до 1 млн человек. Большинство из них занято в сфере досуга, общепита и туризма. Всё будет зависеть от того, как долго продлятся вынужденные «каникулы». Фирмы, которые перешли на удалённую работу или доставку, потеряли от 50 до 85% привычной выручки», — отметил специалист в беседе с kp.ru.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на сайт мэра сообщала, что более 5,8 тыс. представителей МСП могут претендовать на имущественную поддержку в Москве.