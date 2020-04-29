В Подмосковье пресекли работу цеха по производству поддельного шоколада
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Об этом сообщает ОТР со ссылкой на МВД России.
Автоматизированную линию по изготовлению и упаковке кондитерских изделий нашли в одной из промзон. Там хранилось почти 60 тыс. шоколадок, а также фальшивые этикетки.
На производстве работали десять человек без медицинских книжек.
Ущерб правообладателю торговой марки оценивается в 19 млн рублей. Идёт розыск владельцев цеха. Заведено уголовное дело.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО изъяли более 2,5 тыс. ящиков контрафактного алкоголя.