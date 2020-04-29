В Подмосковье пресекли работу цеха по производству поддельного шоколада

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В Московской области пресекли работу цеха по производству поддельного шоколада.
В Подмосковье пресекли работу цеха по производству поддельного шоколада
  • Pixabay

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на МВД России.

Автоматизированную линию по изготовлению и упаковке кондитерских изделий нашли в одной из промзон. Там хранилось почти 60 тыс. шоколадок, а также фальшивые этикетки.

На производстве работали десять человек без медицинских книжек.

Ущерб правообладателю торговой марки оценивается в 19 млн рублей. Идёт розыск владельцев цеха. Заведено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО изъяли более 2,5 тыс. ящиков контрафактного алкоголя.

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