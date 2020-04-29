Депутат Госдумы оценил итоги конкурса «Хорошие новости России»

Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин оценил итоги конкурса «Хорошие новости России».

Об этом сообщает ФАН.

Парламентарий поздравил победительницу — журналиста Наталью Сойнову, которая пишет о помощи для воспитанников детских домов.

«Очень приятно, что наша землячка стала победителем, и это уже позитивная новость. А нам позитивных новостей очень не хватает, причём на федеральном уровне очевидно всем», — сказал Швыткин.

По его словам, такие новости должны занимать достойное место в информационной повестке.

В январе первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал итоги конкурса «Хорошие новости России».