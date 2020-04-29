Депутат Госдумы оценил итоги конкурса «Хорошие новости России»
- Reuters
Об этом сообщает ФАН.
Парламентарий поздравил победительницу — журналиста Наталью Сойнову, которая пишет о помощи для воспитанников детских домов.
«Очень приятно, что наша землячка стала победителем, и это уже позитивная новость. А нам позитивных новостей очень не хватает, причём на федеральном уровне очевидно всем», — сказал Швыткин.
По его словам, такие новости должны занимать достойное место в информационной повестке.
В январе первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал итоги конкурса «Хорошие новости России».