Депутат Госдумы оценил итоги конкурса «Хорошие новости России»

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Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин оценил итоги конкурса «Хорошие новости России».
Депутат Госдумы оценил итоги конкурса «Хорошие новости России»
  • Reuters

Об этом сообщает ФАН.

Парламентарий поздравил победительницу — журналиста Наталью Сойнову, которая пишет о помощи для воспитанников детских домов.

«Очень приятно, что наша землячка стала победителем, и это уже позитивная новость. А нам позитивных новостей очень не хватает, причём на федеральном уровне очевидно всем», — сказал Швыткин.

По его словам, такие новости должны занимать достойное место в информационной повестке.

В январе первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал итоги конкурса «Хорошие новости России».

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