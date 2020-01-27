В Госдуме прокомментировали итоги конкурса «Хорошие новости России»

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал итоги конкурса «Хорошие новости России».

«На самом деле хорошего и доброго в нашей стране много, и об этом обязательно нужно говорить. Уверен, что придуманный Федеральным агентством новостей конкурс «Хорошие новости России» будет поддерживать журналистов и СМИ в том, чтобы распространять позитивную информацию», — цитирует Боярского ФАН.

По мнению депутата, нужно соблюдать баланс, подавать положительные сообщения так, чтобы они были эмоционально заряжены.

Со своей стороны, гендиректор ФАН Евгений Зубарев заявил, что номинантов отбирали из трёх тысяч претендентов. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Все итоги конкурса открытые и прозрачные — любой может это проверить. Приглашаем всех журналистов к участию, а мы вам поможем», — сказал Зубарев.

В декабре сообщалось, что в Генпрокуратуре наградили лауреатов международного конкурса социальной антикоррупционной рекламы.