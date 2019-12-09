В Генпрокуратуре наградили лауреатов международного конкурса социальной антикоррупционной рекламы

В Генпрокуратуре наградили лауреатов международного молодёжного конкурса социальной рекламы «Вместе против коррупции!».

Среди участников — представители России, а также стран Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка).

От конкурсантов требовалось подготовить социальную антикоррупционную рекламу в формате плакатов и видеороликов. Приём заявок проходил с 1 июня по 1 октября 2019 года. Поступило более 22 тыс. работ.

В номинации «Лучший плакат» победил 19-летний студент из России Александр Юндин.

Победа в категории «Лучший видеоролик» досталась 26-летней журналистке из Белоруссии Кристине Дубатовке.

Почётные призы финалистам вручил генпрокурор Юрий Чайка.