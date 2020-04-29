У российских военных подтверждено 1044 случая коронавируса

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Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в Вооружённых силах России достигло 1044.
У российских военных подтверждено 1044 случая коронавируса
  • АГН «Москва»

«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 29 апреля с. г. установлено 1044 военнослужащих с положительными результатами», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Накануне сообщалось о 960 заразившихся коронавирусом в ВС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в военных госпиталях страны подготовлено свыше 6,7 тыс. койко-мест для заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 военнослужащих.

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