У российских военных подтверждено 1044 случая коронавируса

Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в Вооружённых силах России достигло 1044.

«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 29 апреля с. г. установлено 1044 военнослужащих с положительными результатами», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Накануне сообщалось о 960 заразившихся коронавирусом в ВС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в военных госпиталях страны подготовлено свыше 6,7 тыс. койко-мест для заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 военнослужащих.