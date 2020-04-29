Эксперт оценил перспективы работы автодилеров в России

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Автоэксперт Вячеслав Субботин оценил перспективы работы автомобильных дилеров в России.
Эксперт оценил перспективы работы автодилеров в России
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он выразил мнение, что компании после возобновления деятельности могут столкнуться с отсутствием желающих купить машину.

«Автомобиль в этом случае уже не товар первой необходимости — это не хлеб, не вода, не соль, не мука», — пояснил он.

Как считает Субботин, требуется системный, государственный подход. Он отметил, что нужно давать людям возможность покупать машины — в отсрочку, по каким-то программам, по утилизации.

«Как только механизм запустится, всё будет гораздо проще», — добавил он.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию на российском авторынке.

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