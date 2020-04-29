Эксперт оценил перспективы работы автодилеров в России
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- РИА Новости
В беседе с Nation News он выразил мнение, что компании после возобновления деятельности могут столкнуться с отсутствием желающих купить машину.
«Автомобиль в этом случае уже не товар первой необходимости — это не хлеб, не вода, не соль, не мука», — пояснил он.
Как считает Субботин, требуется системный, государственный подход. Он отметил, что нужно давать людям возможность покупать машины — в отсрочку, по каким-то программам, по утилизации.
«Как только механизм запустится, всё будет гораздо проще», — добавил он.
Ранее главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию на российском авторынке.