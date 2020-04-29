В Крыму продлят меры поддержки граждан и бизнеса

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В Крыму продлят до конца мая социальные меры поддержки граждан и бизнеса. Такое решение готовит региональное правительство.
В Крыму продлят меры поддержки граждан и бизнеса
  • Севастополь / © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Восстанавливаться вся эта картина, связанная с пандемией, будет достаточно медленно», — заявил глава региона Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба.

Поэтому, отметил он, необходимо оставить на май все меры поддержки.

Также стало известно, что в Волгоградской области утвердили стимулирующие выплаты ряду социальных работников, передаёт Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Размер доплаты — от 18,8 тыс. до 53,7 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области продлили режим повышенной готовности.

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