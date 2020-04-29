В Крыму продлят меры поддержки граждан и бизнеса
- Севастополь / © Алексей Мальгавко
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«Восстанавливаться вся эта картина, связанная с пандемией, будет достаточно медленно», — заявил глава региона Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба.
Поэтому, отметил он, необходимо оставить на май все меры поддержки.
Также стало известно, что в Волгоградской области утвердили стимулирующие выплаты ряду социальных работников, передаёт Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Размер доплаты — от 18,8 тыс. до 53,7 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области продлили режим повышенной готовности.