В ХМАО перед судом предстанет обвиняемая в хищении 59 млн рублей из кассет банкоматов

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Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 38-летней женщины, обвиняемой в хищении вверенного имущества и легализации средств в особо крупном размере.
В ХМАО перед судом предстанет обвиняемая в хищении 59 млн рублей из кассет банкоматов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

По версии следствия, с февраля по июль 2019 года кассир-контролёр отдела кассовых операций дополнительного офиса одного из региональных кредитных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе похитила из загруженных кассет банкоматов 59 млн рублей.

Для сокрытия источника преступного происхождения денег женщина зачисляла их на виртуальный электронный счёт на торговой платформе онлайн-инвестиций. После совершения финансовых операций в последующем она переводила средства на свою банковскую карту.

Уголовное дело передано в Нефтеюганский районный суд.

Ранее «Невские новости» сообщали, что судебных приставов в Архангельске заподозрили в организации схемы хищения денег.

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