В Приморье завели дело по факту присвоения средств для детей-сирот

Короткая ссылка
В Приморском крае завели уголовное дело по факту присвоения средств для детей-сирот.
В Приморье завели дело по факту присвоения средств для детей-сирот
  • © СК РФ

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на СУ СК России по региону.

По имеющимся данным, в 2019 году главбух детского дома в Чугуевке сняла с банковской карты учреждения на подотчёт более 828 тыс. рублей бюджетных средств. Из них она присвоила более 150 тыс. Средства потрачены на собственные нужды.

Причинённый ущерб погашен в полном объёме. Расследование продолжается.

Ранее «Невские новости» сообщали, что судебных приставов в Архангельске заподозрили в организации схемы хищения денег.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить