В Приморье завели дело по факту присвоения средств для детей-сирот

В Приморском крае завели уголовное дело по факту присвоения средств для детей-сирот.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на СУ СК России по региону.

По имеющимся данным, в 2019 году главбух детского дома в Чугуевке сняла с банковской карты учреждения на подотчёт более 828 тыс. рублей бюджетных средств. Из них она присвоила более 150 тыс. Средства потрачены на собственные нужды.

Причинённый ущерб погашен в полном объёме. Расследование продолжается.

Ранее «Невские новости» сообщали, что судебных приставов в Архангельске заподозрили в организации схемы хищения денег.