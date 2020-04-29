Задержан бывший первый вице-губернатор Курганской области

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Бывший первый вице-губернатор Курганской области Сергей Пугин задержан за злоупотребления на сумму 195 млн рублей.
Задержан бывший первый вице-губернатор Курганской области
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

«По результатам проведённого комплекса следственных и оперативных действий 29 апреля Сергей Пугин задержан, ему предъявлено обвинение в совершении... преступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб от действий обвиняемых в связи с непринятием в эксплуатацию объектов капитального строительства составил более 195 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Курганской области перед судом предстанет обвиняемая в нарушении режима самоизоляции.

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