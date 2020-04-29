Власти Башкирии оценили перспективы дистанционного обучения

Короткая ссылка
Глава Башкирии Радий Хабиров оценил перспективы дистанционного обучения.
Власти Башкирии оценили перспективы дистанционного обучения
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает Mkset.ru.

На форуме «Мир после коронавируса» Хабиров заявил, что дети начнут ходить в школу после пандемии, а онлайн-обучение сохранится в сфере дополнительного образования.

Как отметил глава региона, в планах властей и дальше развивать такую деятельность. По словам Хабирова, в республике много отдалённых сельских пунктов, где нет школ, училищ или домов культуры.

«На мой взгляд, такой формат будет очень эффективен и даст хорошие возможности для всестороннего развития наших детей. Дистанционный формат будет востребован в сфере дополнительного образования региона», — сказал глава республики.

Ранее, как сообщал Nation News, депутат Госдумы Лидия Антонова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить