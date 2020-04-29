Власти Башкирии оценили перспективы дистанционного обучения

Глава Башкирии Радий Хабиров оценил перспективы дистанционного обучения.

Об этом сообщает Mkset.ru.

На форуме «Мир после коронавируса» Хабиров заявил, что дети начнут ходить в школу после пандемии, а онлайн-обучение сохранится в сфере дополнительного образования.

Как отметил глава региона, в планах властей и дальше развивать такую деятельность. По словам Хабирова, в республике много отдалённых сельских пунктов, где нет школ, училищ или домов культуры.

«На мой взгляд, такой формат будет очень эффективен и даст хорошие возможности для всестороннего развития наших детей. Дистанционный формат будет востребован в сфере дополнительного образования региона», — сказал глава республики.

Ранее, как сообщал Nation News, депутат Госдумы Лидия Антонова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.