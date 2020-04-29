У четырёх сотрудников Минздрава Челябинской области диагностировали COVID-19

У четырёх сотрудников Министерства здравоохранения Челябинской области диагностировали COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU.

«Трое госпитализированы, один находится дома. В самом министерстве проведена дезинфекция», — заявил на брифинге губернатор Алексей Текслер.

По его словам, сотрудники, которые контактировали с заболевшими, отправлены на самоизоляцию.

Как отметил глава региона, сотрудники ведомства в настоящее время находятся как на передовой и их постоянно тестируют.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.