Власти Тюменской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал ситуацию с коронавирусом. По его словам, число заразившихся в регионе составило 420. 16% заболевших — граждане старше 65 лет.
Власти Тюменской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Статистика говорит о том, что высокая дисциплинированность людей старшего поколения приносит свои результаты», — отметил глава региона.

По его словам, во исполнение указа президента России он подписал постановление, согласно которому режим самоизоляции и все ограничительные мероприятия продлены до 11 мая.

«В ближайшее время мы составим план поэтапного снятия ограничительных мер, однако это будет зависеть от того, как мы с вами проведём праздничные дни», — добавил Моор.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области расширили список предприятий, которым можно возобновить работу.

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