Власти Тюменской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
«Статистика говорит о том, что высокая дисциплинированность людей старшего поколения приносит свои результаты», — отметил глава региона.
По его словам, во исполнение указа президента России он подписал постановление, согласно которому режим самоизоляции и все ограничительные мероприятия продлены до 11 мая.
«В ближайшее время мы составим план поэтапного снятия ограничительных мер, однако это будет зависеть от того, как мы с вами проведём праздничные дни», — добавил Моор.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области расширили список предприятий, которым можно возобновить работу.