Новак заявил об ухудшении ситуации с платежами за энергоресурсы

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ведомство фиксирует ухудшение платёжной дисциплины потребителей энергоресурсов.
Новак заявил об ухудшении ситуации с платежами за энергоресурсы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, в течение I квартала текущего года Минэнерго фиксировало стабильную ситуацию с платёжной дисциплиной, но с начала апреля наблюдается снижение уровня оплаты потребителями за электроэнергию, тепло и газ, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

«Уровень оплаты с начала апреля за электроэнергию составил 88%, за тепловую энергию — 80% от оплаты, поступивший за аналогичный период прошлого года», — сказал Новак.

По его словам, основное снижение наблюдается по предприятиям ЖКХ: там уровень оплаты составляет около 63% от прошлогоднего показателя.

Ранее в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса временно запретили принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ. 

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