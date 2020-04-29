Новак заявил об ухудшении ситуации с платежами за энергоресурсы

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ведомство фиксирует ухудшение платёжной дисциплины потребителей энергоресурсов.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, в течение I квартала текущего года Минэнерго фиксировало стабильную ситуацию с платёжной дисциплиной, но с начала апреля наблюдается снижение уровня оплаты потребителями за электроэнергию, тепло и газ, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

«Уровень оплаты с начала апреля за электроэнергию составил 88%, за тепловую энергию — 80% от оплаты, поступивший за аналогичный период прошлого года», — сказал Новак.

По его словам, основное снижение наблюдается по предприятиям ЖКХ: там уровень оплаты составляет около 63% от прошлогоднего показателя.

Ранее в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса временно запретили принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ.