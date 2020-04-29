В рамках акции «Помоги учиться дома» компьютеры получили более 130 тысяч школьников

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В рамках всероссийской акции «Помоги учиться дома» компьютеры получили более 130 тыс. школьников.
В рамках акции «Помоги учиться дома» компьютеры получили более 130 тысяч школьников
  • © Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Инициативу запустили 13 апреля при участии Агентства стратегических инициатив, Министерства просвещения и «Единой России».

Как отметили в агентстве, такая потребность оценивается примерно в 1 млн единиц, но данные постоянно актуализируются.

«Информацию аккумулирует и передаёт в штаб Министерство просвещения, которое, в свою очередь, запрашивает цифры в школах», — говорится в сообщении.

Акция призвана помочь школьникам с компьютерной техникой для дистанционного обучения.

Заявки на участие или на получение техники принимаются на сайте помогиучитьсядома.рф. Так, подано 112 заявок о готовности отдать технику, ещё 39 предложений связаны с настройкой техники и оборудования. Данные о желающих помочь собирает на местах и «Единая Россия».

Вся техника перед отправкой в семьи проходит санитарно-гигиеническую обработку.

Ранее, как сообщал Nation News, депутат Госдумы Лидия Антонова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.

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