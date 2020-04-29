Эксперт рассказал, как соблюдать режим самоизоляции на даче

Заведующий учебной частью кафедры неотложной общей хирургии РМАНПО Вадим Андреев рассказал, как соблюдать режим самоизоляции на даче.

«Что можно посоветовать людям, чтобы постараться в эти дни не заразиться? Ну, если ехать на дачу, то только — за забор. На свежем воздухе, на ветерке, всё оно лучше, чем в квартире сидеть. Но ни с кем не встречаться», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, речь идёт о друзьях, знакомых, соседях.

Как отметил эксперт, контактировать можно только со своей семьёй — с теми, кто живёт вместе.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.