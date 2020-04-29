Эксперт рассказал, как соблюдать режим самоизоляции на даче

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Заведующий учебной частью кафедры неотложной общей хирургии РМАНПО Вадим Андреев рассказал, как соблюдать режим самоизоляции на даче.
Эксперт рассказал, как соблюдать режим самоизоляции на даче
  • Pixabay

«Что можно посоветовать людям, чтобы постараться в эти дни не заразиться? Ну, если ехать на дачу, то только — за забор. На свежем воздухе, на ветерке, всё оно лучше, чем в квартире сидеть. Но ни с кем не встречаться», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, речь идёт о друзьях, знакомых, соседях.

Как отметил эксперт, контактировать можно только со своей семьёй — с теми, кто живёт вместе.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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