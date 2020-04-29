В Роскачестве оценили изменения потребительской корзины россиян

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Специалисты Роскачества совместно с Online Market Intelligent провели исследование продуктовой корзины россиян на фоне коронавируса.
В Роскачестве оценили изменения потребительской корзины россиян
  • Pixabay

Как передаёт Inforeactor, по результатам исследования обнаружилась потеря интереса граждан к некоторым категориям товаров.

45% россиян на фоне коронавируса перестали покупать алкоголь, 35% респондентов отказались от приобретения кондитерской продукции и сладостей. 

Специалисты подчеркнули, что в большинстве случаев отказались от алкоголя и сладкого россияне в возрасте 55 лет и старше — 67% и 56% соответственно.

Отмечается, что жители Южного федерального округа чаще отказываются от рыбы и сыра, а проживающие на Северном Кавказе практически не отказываются от свежих овощей.

При этом 57% россиян не изменили потребительскую корзину и покупают те же продукты, что и до пандемии.

Между тем газета «Известия» со ссылкой на данные интернет-площадок сообщала, что в период режима самоизоляции россияне стали покупать шоколад в три раза чаще по сравнению с 2019 годом и февралём 2020 года.

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