В Роскачестве оценили изменения потребительской корзины россиян

Специалисты Роскачества совместно с Online Market Intelligent провели исследование продуктовой корзины россиян на фоне коронавируса.

Как передаёт Inforeactor, по результатам исследования обнаружилась потеря интереса граждан к некоторым категориям товаров.

45% россиян на фоне коронавируса перестали покупать алкоголь, 35% респондентов отказались от приобретения кондитерской продукции и сладостей.

Специалисты подчеркнули, что в большинстве случаев отказались от алкоголя и сладкого россияне в возрасте 55 лет и старше — 67% и 56% соответственно.

Отмечается, что жители Южного федерального округа чаще отказываются от рыбы и сыра, а проживающие на Северном Кавказе практически не отказываются от свежих овощей.

При этом 57% россиян не изменили потребительскую корзину и покупают те же продукты, что и до пандемии.

Между тем газета «Известия» со ссылкой на данные интернет-площадок сообщала, что в период режима самоизоляции россияне стали покупать шоколад в три раза чаще по сравнению с 2019 годом и февралём 2020 года.