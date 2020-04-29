Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
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- РИА Новости
«Продолжать строго соблюдать режим самоизоляции. Максимально ограничить контакты», — говорится в сообщении.
Так, рекомендовано воздержаться от посещения родственников и друзей, не принимать их в своём доме.
Если вы всё же решили выехать за город, то необходимо избегать контактов с соседями по дачному участку, соблюдать социальное дистанцирование в 1,5 м, перед приготовлением и приёмом пищи мыть руки или обрабатывать их антисептиком.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко предостерёг граждан от поездок к близким.