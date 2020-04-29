Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников. В частности, сообщается, что россиянам следует отказаться от прогулок и пикников.

«Продолжать строго соблюдать режим самоизоляции. Максимально ограничить контакты», — говорится в сообщении.

Так, рекомендовано воздержаться от посещения родственников и друзей, не принимать их в своём доме.

Если вы всё же решили выехать за город, то необходимо избегать контактов с соседями по дачному участку, соблюдать социальное дистанцирование в 1,5 м, перед приготовлением и приёмом пищи мыть руки или обрабатывать их антисептиком.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко предостерёг граждан от поездок к близким.