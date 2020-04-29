Россияне рассказали об отношении к режиму самоизоляции

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Специалисты сервиса «Работа.ру» выяснили, как жители России оценивают введённый в стране режим самоизоляции.
Россияне рассказали об отношении к режиму самоизоляции
  • Pixabay

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования, в опросе приняли участие более 3,3 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

38% опрошенных уверены, что самоизоляция ускорит окончание пандемии, поэтому относятся к вынужденному нахождению дома положительно.

34% респондентов воспринимают самоизоляцию нейтрально, при этом 28% участников опроса не считают необходимым самоизолироваться и относятся к этой инициативе негативно.

Ранее клинический психолог Наталья Ошемкова, преподаватель Московского института психоанализа, рассказала в беседе с НСН, как легче перенести режим самоизоляции.

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