После гибели детей при пожаре в Ленинградской области возбуждено дело
- © МЧС России
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее стало известно, что в результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек.
26 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и троих детей в результате пожара в частном доме в Алтайском крае.