После гибели детей при пожаре в Ленинградской области возбуждено дело

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Уголовное дело возбуждено после пожара в Выборге Ленинградской области, в результате которого погибли восемь человек, в том числе шесть детей.
После гибели детей при пожаре в Ленинградской области возбуждено дело
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее стало известно, что в результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек.

26 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и троих детей в результате пожара в частном доме в Алтайском крае.

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