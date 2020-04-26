В Алтайском крае возбудили дело из-за гибели четырёх человек при пожаре

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и троих детей в результате пожара в частном доме в Алтайском крае. Об этом говорится в сообщении регионального управления СК.
В Алтайском крае возбудили дело из-за гибели четырёх человек при пожаре
  • globallookpress.com

Пожар произошёл в селе Маралиха Чарышского района.

Погибли 34-летняя женщина, двое мальчиков в возрасте 16 и семи лет, а также двухлетняя девочка.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — заявили в ведомстве. 

По данным СК, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. На месте ЧП работает следственная группа. 

Ранее два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить