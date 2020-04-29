В Приморье вводят систему видеоконтроля режима самоизоляции

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Систему контроля соблюдения режима самоизоляции с помощью видеокамер запустят в крупных городах Приморского края.
В Приморье вводят систему видеоконтроля режима самоизоляции
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое правительство.

«В ближайшие дни будет запущена новая система контроля режима самоизоляции с привлечением камер видеофиксации в крупных населённых пунктах региона», — указано в тексте.

Отмечается, что данная мера была анонсирована губернатором Олегом Кожемяко.

Ранее стало известно, что в Приморском крае с 30 апреля вводят всеобщий масочный режим, согласно которому местные жители будут обязаны носить средства защиты в общественных местах и в транспорте.

Режим полной самоизоляции в Приморье был продлён до 11 мая.

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