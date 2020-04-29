Прокурор Усть-Кута выехал к месту возможного поджога леса чиновниками

Прокурор города Усть-Кута, а также сотрудники правоохранительных органов выехали на место предполагаемого поджога леса, в котором местные жители подозревают чиновников районной администрации.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Иркутской области Ирину Щербакову.

По данным агентства, вечером 28 апреля в 200 км от Усть-Кута в частных угодьях были задержаны трое сотрудников администрации Усть-Кутского района, включая первого замглавы района. Указывается, что чиновники прибыли в тайгу на лодке, в которой были найдены несколько канистр с бензином. Местные жители заподозрили представителей райадминистрации в намерении устроить лесной пожар, в связи с чем задержали их и вызвали правоохранителей.

«Сейчас к месту происшествия направляется прокурор города Усть-Кута, сотрудники полиции и СК. Связи с ними пока нет, поскольку это место далеко в тайге», — заявили в прокуратуре.

Ранее глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в интервью газете «Известия» рассказал, что в конце марта в России произошёл всплеск лесных пожаров.