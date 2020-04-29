Глава Рослесхоза рассказал о ситуации с природными пожарами

Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в интервью газете «Известия» рассказал, что в конце марта в России произошёл всплеск лесных пожаров.

По его словам, в начале марта было зафиксировано «уменьшение количества термоточек» в пять раз по сравнению с 2019 годом. Аноприенко отметил, что «уже с 20-х чисел марта пошёл всплеск пожаров по всей стране».

«Это может быть связано с тем, что в дни, объявленные нерабочими (с 28 марта), люди самоизолировались на природе и забыли о правилах пожарной безопасности», — заявил он.

Аноприенко рассказал, что по состоянию на 28 апреля в России было зарегистрировано 3339 очагов лесных пожаров.

Ранее в Авиалесоохране рассказали о площади лесных пожаров в России.