Глава Рослесхоза рассказал о ситуации с природными пожарами

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Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в интервью газете «Известия» рассказал, что в конце марта в России произошёл всплеск лесных пожаров.
Глава Рослесхоза рассказал о ситуации с природными пожарами
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По его словам, в начале марта было зафиксировано «уменьшение количества термоточек» в пять раз по сравнению с 2019 годом. Аноприенко отметил, что «уже с 20-х чисел марта пошёл всплеск пожаров по всей стране».

«Это может быть связано с тем, что в дни, объявленные нерабочими (с 28 марта), люди самоизолировались на природе и забыли о правилах пожарной безопасности», — заявил он.

Аноприенко рассказал, что по состоянию на 28 апреля в России было зарегистрировано 3339 очагов лесных пожаров.

Ранее в Авиалесоохране рассказали о площади лесных пожаров в России.

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