В Авиалесоохране рассказали о площади лесных пожаров в России

Лесные пожары в регионах России распространились на площади, превышающей 60 тыс. га. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27 апреля 2020 в России ликвидировано 170 лесных пожаров на площади 10 021 га. На 00:00 мск 28 апреля 2020 на территории Российской Федерации действовало 75 лесных пожаров на площади 60 414 га, по которым проводились работы по активному тушению», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в Забайкальском крае тушат пожары на площади более 27 тыс. га.

Ранее МЧС России в 52 регионах ввело особый противопожарный режим, который предусматривает полный запрет на посещение лесов и разведение в них огня из-за сложной пожароопасной обстановки.