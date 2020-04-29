Европейские истребители сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
- РИА Новости
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Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.
Отмечается, что два Ту-160 ВКС России выполнили плановый полёт продолжительностью восемь часов над нейтральными водами Балтийского моря.
«На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, F-16 Польши и Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции», — цитирует ТАСС оборонное ведомство.
В марте бомбардировщики Ту-160 совершили 15-часовой полёт над Атлантикой.