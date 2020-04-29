В Рослесхозе рассказали о борьбе с незаконной рубкой леса

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Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в интервью газете «Известия» рассказал, что в правительство внесли законопроект о введении электронного документа для отражения процесса заготовки древесины, который поменяет ситуацию с незаконными рубками.
В Рослесхозе рассказали о борьбе с незаконной рубкой леса
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«Сейчас в правительство внесён законопроект, который, смею вас уверить, кардинально поменяет ситуацию с незаконными рубками», — рассказал Аноприенко. 

Он выразил надежду, что законопроект будет принят в 2020 году и с 1 января следующего года вступит в силу.

Глава Рослесхоза рассказал, что законопроект предусматривает введение электронного сопроводительного документа.

«По новому закону электронный сопроводительный документ появится и в месте выдела, у мастера леса, и на месте складирования, и на средствах доставки. То есть будет сквозной учёт всего процесса заготовки древесины», — заявил Аноприенко.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал ужесточение наказания в отношении лиц, которые устраивают пожары, чтобы скрыть незаконную вырубку леса.

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