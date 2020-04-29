На юге России 1200 военных задействовали в дезинфекции объектов

Порядка 1200 военнослужащих подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа принимают участие в мероприятиях по дезинфекции объектов на юге России.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

По его словам, подразделения РХБЗ, помимо мест дислокации воинских формирований, продезинфицировали ряд гражданских объектов. В том числе за две последние недели проведена спецобработка более 60 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«В мероприятиях задействованы порядка 1200 военнослужащих и около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14, поливочные и пожарные машины АПКМ», — рассказал он.

Дворников добавил, что работа по дезинфекции продолжается в разных регионах юга России и на российских базах за рубежом.

Ранее сообщалось, что коллегия Минобороны России обсудит борьбу с коронавирусом.