Коллегия Минобороны России обсудит борьбу с коронавирусом

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Коллегия Министерства обороны России проведёт заседание в режиме видеоконференции, в ходе которого обсудит борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 и весенний призыв.
Коллегия Минобороны России обсудит борьбу с коронавирусом
  • © Министерство обороны РФ

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство. 

«Сегодня в Национальном центре управления обороной России в режиме видеоконференц-связи состоится заседание коллегии Минобороны России», — заявили в министерстве.

Также участники совещания обсудят вопросы, связанные с оказанием помощи Сербии и Италии со стороны военных специалистов из России, и строительство многофункциональных медицинских центров. 

Кроме того, будет уделено особое внимание весеннему призыву граждан на военную службу, стартовавшему 1 апреля. По данным Минобороны, также будет обсуждён ход выполнения планов деятельности Центрального военного округа и воздушно-десантных войск. 

Ранее число российских военнослужащих с подтверждённым коронавирусом возросло до 960.

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