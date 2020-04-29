Коллегия Минобороны России обсудит борьбу с коронавирусом

Коллегия Министерства обороны России проведёт заседание в режиме видеоконференции, в ходе которого обсудит борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 и весенний призыв.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

«Сегодня в Национальном центре управления обороной России в режиме видеоконференц-связи состоится заседание коллегии Минобороны России», — заявили в министерстве.

Также участники совещания обсудят вопросы, связанные с оказанием помощи Сербии и Италии со стороны военных специалистов из России, и строительство многофункциональных медицинских центров.

Кроме того, будет уделено особое внимание весеннему призыву граждан на военную службу, стартовавшему 1 апреля. По данным Минобороны, также будет обсуждён ход выполнения планов деятельности Центрального военного округа и воздушно-десантных войск.

Ранее число российских военнослужащих с подтверждённым коронавирусом возросло до 960.