За сутки коронавирус выявлен у 59 российских военных

Количество российских военнослужащих с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось с 901 до 960, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.

© Евгений Епанчинцев

РИА Новости

«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 28 апреля установлено 960 военнослужащих с положительными результатами», — сообщает ведомство. Количество военнослужащих в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования на коронавирус — 1041. Накануне сообщалось, что число заразившихся коронавирусной инфекцией военнослужащих Вооружённых сил России возросло до 901.