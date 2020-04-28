За сутки коронавирус выявлен у 59 российских военных
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- РИА Новости
«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 28 апреля установлено 960 военнослужащих с положительными результатами», — сообщает ведомство.
Количество военнослужащих в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования на коронавирус — 1041.
Накануне сообщалось, что число заразившихся коронавирусной инфекцией военнослужащих Вооружённых сил России возросло до 901.