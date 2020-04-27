Число заразившихся коронавирусом военных ВС России возросло до 901

Число заразившихся коронавирусной инфекцией военнослужащих Вооружённых сил России возросло до 901, сообщили в российском Министерстве обороны.

«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 27 апреля сего года установлен 901 военнослужащий с положительными результатами», — следует из опубликованного на сайте ведомства бюллетеня.

324 заболевших проходят лечение в госпиталях Минобороны России, 176 человек находятся в изоляторах по месту службы, шестеро военных размещены в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения и ещё 395 сотрудников ведомства изолированы на дому.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 874 военнослужащих России.