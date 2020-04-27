Число заразившихся коронавирусом военных ВС России возросло до 901
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- РИА Новости
«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 27 апреля сего года установлен 901 военнослужащий с положительными результатами», — следует из опубликованного на сайте ведомства бюллетеня.
324 заболевших проходят лечение в госпиталях Минобороны России, 176 человек находятся в изоляторах по месту службы, шестеро военных размещены в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения и ещё 395 сотрудников ведомства изолированы на дому.
Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 874 военнослужащих России.