Эксперт прокомментировал идею регистрации устройств по номеру IMEI

Главный редактор портала Content-Review Сергей Половников прокомментировал сообщение о том, что в России с 1 июля 2021 года может начаться платная регистрация всех мобильных устройств, работающих в сетях сотовых операторов, по международному идентификатору мобильного оборудования IMEI.

«Плюсы очевидны. Когда идёт регистрация IMEI-номеров, то, по опыту азиатских и европейских стран, мгновенно на порядок снижается активность преступников, целью которых является кража мобильных устройств», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, украденное устройство блокируется.

Как считает Половников, также будет решена проблема серых поставок мобильных устройств.

Вместе с тем, отметил эксперт, пока не прописан механизм передачи телефона на возмездной или безвозмездной основе от одного пользователя к другому.

Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с НСН оценил идею регистрации устройств по номеру IMEI.