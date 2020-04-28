Эксперт прокомментировал идею регистрации устройств по номеру IMEI
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«Плюсы очевидны. Когда идёт регистрация IMEI-номеров, то, по опыту азиатских и европейских стран, мгновенно на порядок снижается активность преступников, целью которых является кража мобильных устройств», — заявил он в беседе со «Взглядом».
По его словам, украденное устройство блокируется.
Как считает Половников, также будет решена проблема серых поставок мобильных устройств.
Вместе с тем, отметил эксперт, пока не прописан механизм передачи телефона на возмездной или безвозмездной основе от одного пользователя к другому.
Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с НСН оценил идею регистрации устройств по номеру IMEI.