Эксперт оценил идею регистрации устройств по номеру IMEI

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн прокомментировал сообщение о том, что в России платная регистрация всех мобильных устройств, работающих в сетях сотовых операторов, по международному идентификатору мобильного оборудования IMEI может начаться с 1 июля 2021 года.

«Конечно, регистрация даст новые возможности для оперативно-разыскных мероприятий. Сегодня, к сожалению, хоть и не очень часто, но мобильная связь используется людьми с нетвёрдыми отношениями с законом», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, телефоны перестали быть просто техническим центром, это уже центр коммуникационный.

Со своей стороны, партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что такая мера может привести к снижению количества преступлений, связанных с похищением мобильных устройств.

«Если мошенники будут знать, что телефон в случае утери может быть оперативно заблокирован, то теряется смысл такой кражи», — сказал он.

Как добавил эксперт, такая мера также позволит использовать данные с выгодой для владельцев — можно будет найти украденное устройство, отследить местоположение ребёнка или другого родственника.

Согласно проекту документа, порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство.