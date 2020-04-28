Эксперт оценил идею регистрации устройств по номеру IMEI
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- РИА Новости
«Конечно, регистрация даст новые возможности для оперативно-разыскных мероприятий. Сегодня, к сожалению, хоть и не очень часто, но мобильная связь используется людьми с нетвёрдыми отношениями с законом», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, телефоны перестали быть просто техническим центром, это уже центр коммуникационный.
Со своей стороны, партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что такая мера может привести к снижению количества преступлений, связанных с похищением мобильных устройств.
«Если мошенники будут знать, что телефон в случае утери может быть оперативно заблокирован, то теряется смысл такой кражи», — сказал он.
Как добавил эксперт, такая мера также позволит использовать данные с выгодой для владельцев — можно будет найти украденное устройство, отследить местоположение ребёнка или другого родственника.
Согласно проекту документа, порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство.