В России могут обязать регистрировать устройства по номеру IMEI

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В России платная регистрация всех мобильных устройств, работающих в сетях сотовых операторов, по международному идентификатору мобильного оборудования IMEI может начаться с 1 июля 2021 года.
В России могут обязать регистрировать устройства по номеру IMEI
  • РИА Новости

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доработанный законопроект группы сенаторов, платной процедура будет только для новых устройств.

Предполагается, что регистрировать смартфоны по IMEI обяжут их импортёров, то есть в том числе и граждан, которые приобрели устройство за границей самостоятельно.

По данным газеты, законопроект проходит согласование в администрации президента.

Согласно проекту документа, порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство.

Устройства, которые будут использоваться в России на момент вступления законопроекта в силу, можно зарегистрировать бесплатно.

Кроме того, под действие регулирования не подпадут смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд.

Как отмечается, оборудование, которое не пройдёт регистрацию или будет иметь совпадающий с другим номер IMEI, может быть заблокировано мобильным оператором.

В январе 2019 года автор законопроекта, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова рассказала о проекте обязательной регистрации смартфонов в центральной базе данных IMEI.

Ожидается, что процедура позволит значительно сократить число краж мобильных устройств и повысит раскрываемость преступлений. Тогда Бокова заявила, что проект находится «в высокой степени готовности».

В Госдуме, комментируя данную инициативу, заявили, что любые шаги к прозрачности рынка не только сим-карт, но и самих мобильных устройств можно только приветствовать.

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