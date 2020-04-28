Эксперт дала рекомендации аллергикам на весну
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«В сезон цветения деревьев, трав, кустарников людям, подверженным аллергии, надо носить маски, которые сегодня используются для защиты от коронавируса», — заявила она в беседе с mk.ru.
По её словам, в начале мая полетит пыльца ольхи, леща, дуба, ясеня и, возможно, сосны и ели — в зависимости от погоды.
Считается, что сама пыльца тополя неаллергенна, но его пух абсорбирует другие аллергены и загрязнители от выхлопных газов, отметила эксперт.
Она советует иметь при себе календарь цветения деревьев, сорняков и цветов.
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с ФАН оценила пользу лимона и чеснока.