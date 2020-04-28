В Карелии продлили часы продажи алкоголя

Глава Карелии Артур Парфенчиков продлил часы продажи алкоголя в республике.

Спиртные напитки можно будет купить с 10:00 до 19:00.

«До 16:00» заменить «до 19:00», — приводит РИА Новости слова главы региона.

Также Парфенчиков разрешил проезд на такси по одному маршруту одновременно до четырёх человек, если это члены одной семьи.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Карелии намерен обратиться в полицию в связи с резким ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в республике на фоне несоблюдения некоторыми гражданами ограничительных мер.