В Карелии направят МВД данные о резком росте числа заражений коронавирусом

Роспотребнадзор Карелии намерен обратиться в полицию в связи с резким ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в республике на фоне несоблюдения некоторыми гражданами ограничительных мер.

Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Управление Роспотребнадзора по республике направит материалы в правоохранительные органы в связи с резким увеличением количества заражений COVID-19. Рост заболеваемости вызван тем, что группа людей проигнорировала ограничительные меры», — говорится в заявлении.

Как отметили в штабе, в действиях данных лиц усматриваются признаки административного правонарушения.

Ранее троих жителей Медвежьегорского района Карелии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.