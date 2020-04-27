В Карелии направят МВД данные о резком росте числа заражений коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«Управление Роспотребнадзора по республике направит материалы в правоохранительные органы в связи с резким увеличением количества заражений COVID-19. Рост заболеваемости вызван тем, что группа людей проигнорировала ограничительные меры», — говорится в заявлении.
Как отметили в штабе, в действиях данных лиц усматриваются признаки административного правонарушения.
Ранее троих жителей Медвежьегорского района Карелии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.