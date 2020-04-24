Трёх жителей Карелии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Трёх жителей Медвежьегорского района Карелии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.

Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на главу районной администрации Максима Антипова.

Суд назначил штрафы в размере 7,5 тыс. рублей каждому нарушителю.

Также стало известно, что Гагаринский районный суд Севастополя привлёк к ответственности десять человек, нарушивших режим самоизоляции. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт суда.

Пятерым назначен штраф в размере 1 тыс. рублей, четверым — в размере 2 тыс. рублей, ещё один оштрафован на 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в апреле во Владивостоке составили более 700 протоколов за нарушение режима самоизоляции.