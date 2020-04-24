Трёх жителей Карелии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Короткая ссылка
Трёх жителей Медвежьегорского района Карелии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.
Трёх жителей Карелии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на главу районной администрации Максима Антипова.

Суд назначил штрафы в размере 7,5 тыс. рублей каждому нарушителю.

Также стало известно, что Гагаринский районный суд Севастополя привлёк к ответственности десять человек, нарушивших режим самоизоляции. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт суда.

Пятерым назначен штраф в размере 1 тыс. рублей, четверым — в размере 2 тыс. рублей, ещё один оштрафован на 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в апреле во Владивостоке составили более 700 протоколов за нарушение режима самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить