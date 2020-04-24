Трёх жителей Карелии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
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- РИА Новости
Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на главу районной администрации Максима Антипова.
Суд назначил штрафы в размере 7,5 тыс. рублей каждому нарушителю.
Также стало известно, что Гагаринский районный суд Севастополя привлёк к ответственности десять человек, нарушивших режим самоизоляции. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт суда.
Пятерым назначен штраф в размере 1 тыс. рублей, четверым — в размере 2 тыс. рублей, ещё один оштрафован на 5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в апреле во Владивостоке составили более 700 протоколов за нарушение режима самоизоляции.