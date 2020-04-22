Во Владивостоке составили более 700 протоколов за нарушение режима самоизоляции

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В апреле во Владивостоке составили более 700 протоколов за нарушение режима самоизоляции.
Во Владивостоке составили более 700 протоколов за нарушение режима самоизоляции
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Во Владивостоке административными комиссиями и правоохранительными органами проводятся рейды с целью снижения количества людей на улицах. Специалисты стараются донести до горожан, что сейчас важно оставаться дома в связи с опасностью распространения коронавируса», — заявили в управлении общественной безопасности.

Также стало известно, где в Московской области чаще всего нарушали соблюдение режима самоизоляции с 14 апреля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на начальника регионального Госадмтехнадзора Олега Баженова.

Рейды проводятся совместно с полицией. За последнюю неделю больше всего нарушителей выявили в Химках — 174, Балашихе — 173 и Реутове — 140.

Ранее Верховный суд разъяснил вопросы наказания нарушителей самоизоляции.

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