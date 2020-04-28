Власти Москвы рассказали о ходе строительства трёх станций БКЛ

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что монолитные работы на станциях «Мичуринский проспект», «Аминьевское шоссе» и «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии выполнены более чем на 50%.
Власти Москвы рассказали о ходе строительства трёх станций БКЛ
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт Стройкомплекса.

«Также строители приступили к монтажу инженерных систем и устройству верхнего строения пути», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что рабочие скоро начнут прокладку кабеля и монтаж силового оборудования тягово-понизительных подстанций, водоотливных и вентиляционных установок.

По словам чиновника, в настоящее время на объекте трудятся около 1,3 тыс. человек.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.

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