Власти Москвы рассказали о ходе строительства трёх станций БКЛ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что монолитные работы на станциях «Мичуринский проспект», «Аминьевское шоссе» и «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии выполнены более чем на 50%.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт Стройкомплекса.

«Также строители приступили к монтажу инженерных систем и устройству верхнего строения пути», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что рабочие скоро начнут прокладку кабеля и монтаж силового оборудования тягово-понизительных подстанций, водоотливных и вентиляционных установок.

По словам чиновника, в настоящее время на объекте трудятся около 1,3 тыс. человек.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.