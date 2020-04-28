Власти Москвы рассказали о ходе строительства трёх станций БКЛ
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт Стройкомплекса.
«Также строители приступили к монтажу инженерных систем и устройству верхнего строения пути», — сказал Бочкарёв.
Он отметил, что рабочие скоро начнут прокладку кабеля и монтаж силового оборудования тягово-понизительных подстанций, водоотливных и вентиляционных установок.
По словам чиновника, в настоящее время на объекте трудятся около 1,3 тыс. человек.
Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.