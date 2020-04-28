В Нижегородской области составили более 4,1 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции

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С 10 по 27 апреля в Нижегородской области составили более 4,1 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции. Из них 3,7 тыс. — в отношении граждан.
В Нижегородской области составили более 4,1 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Свыше 2,7 тыс. протоколов переданы в суд, по 194 уже вынесены решения.

В почти 46 тыс. случаев проверяющие ограничились профилактическими беседами.

Также стало известно, что полицейские привлекли к административной ответственности женщину, приехавшую в Крым с территории Украины и отказавшуюся проследовать в обсерватор. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Как заявил заместитель начальника регионального главка МВД России Александр Смаглин, инцидент произошёл на границе в Армянске.

«Женщина отказывалась выполнять постановление Роспотребнадзора. Протокол составлен, и совместно с Роспотребнадзором её всё равно доставили в обсерватор», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выявили 1764 случая нарушения самоизоляции за две недели.

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