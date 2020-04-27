В Подмосковье выявили 1764 случая нарушения самоизоляции за две недели

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В Московской области сотрудники полиции и Госадмтехнадзора выявили 1764 случая нарушения режима самоизоляции и запрета на деятельность компаний за две недели.
В Подмосковье выявили 1764 случая нарушения самоизоляции за две недели
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на начальника Госадмтехнадзора региона Олега Баженова, всего было выявлено 1312 нарушений самоизоляции и ещё 452 случая несоблюдения компаниями запрета на деятельность.

Отмечается, что больше всего нарушителей самоизоляции обнаружили в Балашихе — 201, Реутове — 189, Химках — 174, Одинцовском округе — 102, Солнечногорске — 90, Красногорске — 87, Котельниках — 65, Ленинском округе — 55, Люберцах — 53, Наро-Фоминске — 45, Долгопрудном — 44, Пушкине — 39 и Дзержинском — 34.

Наибольшее число организаций, нарушивших запрет на торговлю или оказание услуг, находится в Солнечногорском округе — 99, Красногорске — 95, Реутове — 40, Волоколамске — 35, Химках — 32, Долгопрудном — 26, Наро-Фоминске — 25 и Павловском Посаде — 24.

Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», сотрудники ГУ МЧС России по Севастополю выявили 118 нарушений режима самоизоляции и пожарной безопасности на минувших выходных.

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