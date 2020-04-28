В Омской области участились случаи мошенничества на фоне пандемии

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В Омской области зафиксировали рост числа случаев телефонного мошенничества на фоне пандемии коронавируса.
В Омской области участились случаи мошенничества на фоне пандемии
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Злоумышленники предлагают потенциальным жертвам за определённую плату найти высокооплачиваемую работу и получить максимальное пособие по безработице. Необходимо подписать договор на информационные услуги, позволяющий получить доступ к банку вакансий. После перевода денег мошенники перестают выходить на связь.

На самом деле доступ можно получить бесплатно. Нужно зайти в базу вакансий «Работа в России» или на сайт службы занятости Омской области. Регистрация в качестве безработного и назначение пособия по безработице не могут производиться с помощью посредника.

Ранее прокурор Челябинской области Виталий Лопин в беседе с URA.RU предупредил об активизации мошенников во время пандемии коронавируса.

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