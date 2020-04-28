Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключённых заразились коронавирусом

Короткая ссылка
У более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 40 заключённых выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба ФСИН.
Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключённых заразились коронавирусом
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как отмечается, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено 18,7 тыс. лабораторных исследований.

«Количество лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271. Среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых эта цифра сегодня составляет 40», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что среди инфицированных нет пациентов с тяжёлой формой заболевания.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, посетившая московский СИЗО «Бутырка», сообщила, что следит за ситуацией в местах лишения свободы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить