Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключённых заразились коронавирусом
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- РИА Новости
Как отмечается, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено 18,7 тыс. лабораторных исследований.
«Количество лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271. Среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых эта цифра сегодня составляет 40», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что среди инфицированных нет пациентов с тяжёлой формой заболевания.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, посетившая московский СИЗО «Бутырка», сообщила, что следит за ситуацией в местах лишения свободы.