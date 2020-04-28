Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключённых заразились коронавирусом

У более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 40 заключённых выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба ФСИН.

Как отмечается, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено 18,7 тыс. лабораторных исследований.

«Количество лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271. Среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых эта цифра сегодня составляет 40», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что среди инфицированных нет пациентов с тяжёлой формой заболевания.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, посетившая московский СИЗО «Бутырка», сообщила, что следит за ситуацией в местах лишения свободы.