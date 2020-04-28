Онищенко прокомментировал ситуацию с корронавирусом

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Онищенко прокомментировал ситуацию с корронавирусом
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

В беседе с НСН он отметил, что в Китае и Европе ситуация с коронавирусом взята под контроль, а у большинства из 3 млн заболевших в мире наблюдается бессимптомное и лёгкое течение заболевания.

«В майские праздники придёт весна, и мы с вами начнём забывать о коронавирусе, потому что у нас много больших, интересных и более жизнеутверждающих дел. Я призываю сейчас не теряться в рассуждениях и догадках, когда он закончится, начинать его забывать, заниматься главными делами — окончанием школы, поступлением в институты, семейным отдыхом, решением тех вопросов, которые мы за эти три месяца увлечения коронавирусом подзабыли», — отметил Онищенко.

Ранее замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с «Газетой.Ru» дал прогноз по ситуации с распространением коронавируса в России.

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