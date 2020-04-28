Военнослужащие провели концерт для 95-летнего ветерана в Самарской области

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Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии провели концерт для 95-летнего ветерана Льва Атменеева, наводчика «Катюши».
Военнослужащие провели концерт для 95-летнего ветерана в Самарской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

У дома фронтовика в посёлке Самарском Волжского района развернули мобильную сцену. Также была привезена новейшая модификация «Катюши» — реактивная система залпового огня «Торнадо-Г».

Ансамбль песни и танца «Волжские казаки» регионального Дома офицеров исполнил такие песни, как «Прощайте, скалистые горы», «Казаки в Берлине» и «Баллада о солдате».

Завершился концерт исполнением «Дня Победы».

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.

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