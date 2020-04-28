Психолог рассказала о главных источниках стресса в условиях пандемии

Заместитель директора по научно-организационному развитию Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова рассказала о главных источниках стресса в условиях пандемии.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что основные источники стресса — длительный срок карантина, страх перед заражением, скука, неясность информации и финансовые потери.

«Месяц жизни в самоизоляции — довольно долгий срок для того, чтобы люди ощутили изменения в состоянии», — сказала Кисельникова.

По её словам, долгое нахождение в закрытом пространстве с другими людьми приводит к росту напряжения и повышению раздражительности.

Ранее психолог Владимир Крупин в беседе с Nation News дал рекомендации по общению с подростками во время режима самоизоляции, когда семьи проводят большую часть времени дома, работая или учась дистанционно.